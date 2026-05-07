Trump'ın Hürmüz Operasyonu Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Hürmüz Operasyonu Durduruldu

Trump\'ın Hürmüz Operasyonu Durduruldu
07.05.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki 'Özgürlük Projesi'ne izin vermedi ve operasyon durdu.

NBC News, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" adıyla başlattığı operasyonu, Suudi Arabistan'ın ABD uçaklarının hava sahasını veya üslerini kullanmasına izin vermeyeceğini bildirmesinin ardından durdurduğunu aktardı.

NBC News'ün adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump'ın pazar günü Hürmüz Boğazında bekleyen ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla başlatacağını duyurduğu "Özgürlük Projesi" operasyonu, Körfez ülkesi Suudi Arabistan'ı kızdırdı. Trump'ın duyurusunun ardından Suudi Arabistan, operasyona katılmak amacıyla Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nden ABD ordusunun uçak kaldırmasına veya Suudi Arabistan hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini ABD'ye bildirdi. Habere göre Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilen görüşmeden de sonuç çıkmadı ve bu durum Trump'ın Özgürlük Projesi'ni durdurmasına neden oldu. Suudi kaynak, Suudi Arabistan'ın, İran ve ABD arasında savaşı sona erdirmek için anlaşma yapılmasına aracılık eden Pakistan'ın yürüttüğü diplomatik çabaları desteklediğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer Körfez ülkelerinin de söz konusu operasyona hazırlıksız yakalandığı belirtildi. Beyaz Saray ise söz konusu operasyonun bazı Körfez ülkesi liderlerini hazırlıksız yakalamasıyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapta, "Bölgesel müttefikler önceden bilgilendirildi" ifadesini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'ın Hürmüz Operasyonu Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

14:05
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
13:51
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:14:14. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın Hürmüz Operasyonu Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.