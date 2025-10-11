Trump'ın kalp yaşı 14 yıl daha genç çıktı - Son Dakika
Trump'ın kalp yaşı 14 yıl daha genç çıktı

Politika
11.10.2025 10:59
Doktoru, ABD Başkanı Trump'ın kalp yaşının gerçek yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğunu tespit ettiklerini ve sağlık durumunun "olağanüstü" derecede iyi olduğunu açıkladı. Daha önce elinde morluk ve bacağındaki şişlikle görüntülenen Trump, sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yıllık rutin sağlık kontrolünden geçti. Trump ayrıca yaklaşan uluslararası seyahatlerine hazırlık olarak yıllık grip aşısı ve Covid-19 hatırlatma aşılarını oldu.

TRUMP'IN KALP YAŞI 65 ÇIKTI

79 yaşındaki Trump'ın doktoru Sean Barbabella, sağlık kontrolünün ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'e bir bilgi notu göndererek, Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Trump'ın sağlık durumunun "olağanüstü" derecede iyi olduğunu ifade eden Barbabella, "Trump olağanüstü sağlığını koruyor, güçlü kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın kalp yaşının 65 olarak ölçüldüğünü aktaran Barbabella, "Elektrokardiyografi ile ölçülen ve kardiyovasküler canlılığın doğrulanmış bir ölçüsü olan kalp yaşının, gerçek yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç olduğu bulundu" ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda bacağında şişlik ve elinde morlukla görüntülenmişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın kronik bir damar rahatsızlığı olduğunu duyurmuştu. Trump'ın yaşadığı kronik venöz yetmezlik hastalığı, bacak damarlarının dolaşım sırasında kanı kalbe geri pompalayamaması ve kan birikmesi ile gelişiyor ve vücutta şişlikler ortaya çıkıyor.

Kaynak: İHA

