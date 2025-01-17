Trump'ın Yemin Töreni Rotunda'da Yapılacak

Politika

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin töreni dondurucu hava nedeniyle Kongre Binası içindeki Rotunda kısmında gerçekleştirilecek.

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın yemin törenine sayılı günler kaldı. Trump sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan törene ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Ülkeyi etkisi altına alan bir kutup fırtınası var. Bu nedenle, dualar ve diğer konuşmalara ek olarak yemin konuşmasının Birleşik Devletler Kongre Binası içindeki Rotunda kısmında yapılmasını emrettim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON