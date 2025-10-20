Trump, Mark Savaya'yı Irak Özel Elçisi Atadı - Son Dakika
Trump, Mark Savaya'yı Irak Özel Elçisi Atadı

20.10.2025 13:10
ABD Başkanı Trump, 2024 kampanyasına destek veren Savaya'yı Irak özel elçisi olarak atadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık kampanyasına destek veren iş adamı Mark Savaya'yı Irak'a özel elçi olarak atadı.

ABD ile Irak arasında olumlu bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık kampanyasına destek veren iş adamı Mark Savaya'yı Irak özel elçisi olarak atadı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Mark Savaya'nın Irak Cumhuriyeti Özel Elçisi olarak görev yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Mark'ın Irak-ABD ilişkileri konusundaki derin anlayışı ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarını ilerletmeye yardımcı olacak. Mark, Michigan'daki kampanyamda kilit bir oyuncuydu; o ve diğerleri, Müslüman Amerikalılar arasında rekor oy alınmasına yardımcı oldular. Tebrikler, Mark" ifadelerini kullandı.

"Trump'a derin bir saygı, onur ve minnet duyuyorum"

Trump'ın kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mark Savaya ise, "Beni Irak Cumhuriyeti Özel Elçisi olarak atayan Başkan Donald J. Trump'a derin bir saygı, onur ve minnet duyuyorum. Başkan Trump'ın liderliği ve rehberliği altında ABD-Irak ortaklığını güçlendirmeye kararlıyım. Teşekkür ederim, Başkan" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

