Trump: Ölmüş olmam, burada olmamam gerekiyordu - Son Dakika
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Politika

Trump: Ölmüş olmam, burada olmamam gerekiyordu

ABD'de miting sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump, kulağını sıyıran kurşunun onu kolayca öldürebileceğini ifade ederek, 'Ölmüş olmam, burada olmamam gerekiyordu' dedi. Trump, suikast girişimiyle ilgili açıklama yaparken, şans eseri ya da Tanrı tarafından kurtarıldığını belirtti ve yaşadığı en inanılmaz şeyin kulağını sıyıran kurşunun onu öldürebileceği gerçeği olduğunu söyledi. Eski Başkan, saldırı anında destekçilerinin paniğe kapılmamasını ve onları harika insanlar olarak nitelendirdi.

15.07.2024 13:28
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ABD'de miting sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump, kulağını sıyıran kurşunun onu kolayca öldürebileceğini ifade ederek, "Ölmüş olmam, burada olmamam gerekiyordu" dedi.

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, suikast girişimiyle ilgili açıklama yaptı. ABD basınına konuşan Trump,"Şans eseri ya da Tanrı tarafından kurtarıldım. Birçok kişi Tanrı tarafından kurtarıldığım için hala burada olduğumu söylüyor" dedi. O an yaşadığı en inanılmaz şeyin başını doğru zamanda, doğru yöne çevirmesi olduğunu, kulağını sıyıran kurşunun onu kolayca öldürebileceğini belirten Trump, "Ölmüş olmam, burada olmamam gerekiyordu" ifadesini kullandı.

Vurulduğunu fark ettikten sonra yaşadıklarını anlatan eski ABD Başkanı, "O an oradaki insanlardan gelen enerji orada öylece durdu. Bunun nasıl bir his olduğunu anlatmak zor ama dünyanın izlediğini biliyordum" şeklinde konuştu. Trump, Gizli Servis ajanlarının kendisini sahneden indirdiği sırada destekçileriyle konuşmaya devam etmek istediğini ancak ajanların bunun güvenli olmadığını ve onu hastaneye götürmeleri gerektiğini söylediğini ifade etti.

Mitingde bulunan 55 bin kişinin saldırı anında paniğe kapılmamasıyla ilgili konuşan Trump, "Birçok yerde, özellikle de futbol maçlarında tek bir silah sesi duyulduğunda herkes koşar. Burada birçok el ateş edildi ve kaldılar. Onları seviyorum. Onlar harika insanlar" dedi.

Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı. Trump sağ kulağından yaralanırken, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis tarafından olay yerinde öldürülmüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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