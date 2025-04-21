Trump, Papa Francis\'in ölümü nedeniyle ABD\'de yas ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ulusal yas ilan etti.

BAYRAKLARIN YARIYA İNDİRİLMESİ TALİMATI

Papa Francis'e duyduğu derin saygıyı ifade eden Trump, ABD Anayasası ve yasalarının kendisine verdiği yetkiye dayanarak ABD'de ve dışındaki tüm kamu binalarındaki bayrakların Papa Francis'in defin günü gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

TÜM KAMU BİNALARINDA GEÇERLİ OLACAK

Bunun Papa Francis'in anısına saygının bir nişanesi olarak yapılacağını ifade eden Başkan Trump, emri doğrultusunda yalnızca Beyaz Saray'da değil, tüm kamu binaları, federal araziler, askeri karargahlar ve deniz üsleri ile ABD'nin yurt dışındaki tüm büyükelçilik, konsolosluk ve diplomatik temsilciliklerinde de bayrakların aynı şekilde yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı.