Trump, Steve ve Jared'ın İranlı arabulucularla görüşmesini 'çok verimli' buldu

Trump, Steve ve Jared'ın İranlı arabulucularla görüşmesini 'çok verimli' bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, Steve ve Jared'ın bugün İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, bir anlaşmaya varılması için büyük bir ivme olduğunu ve herkesin kendilerine bunu söylediğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, "Steve ve Jared bugün İranlı arabulucularla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler. Bakalım bu konuda neler olacak. Bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkes bize bunu söylüyor" dedi.
Kaynak: İHA
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