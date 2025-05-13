Trump, Suudi Arabistan\'da Suriye Lideri ile Görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile bir araya geleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'daki temasları devam ederken, Beyaz Saray, Trump'ın temasları hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray, Trump'ın yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu. Beyaz Saray, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek ortak adımların, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin ele alınacağını bildirdi. - WASHINGTON