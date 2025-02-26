Trump'tan 'Altın Kart' Projesi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan 'Altın Kart' Projesi

Trump\'tan \'Altın Kart\' Projesi

Trump, 5 milyon dolara yabancı yatırımcılara oturma izni verecek 'altın kart' satılacağını açıkladı.

26.02.2025 10:51
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede istihdam oluşturacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak 5 milyon dolarlık "altın kart" satacaklarını ve Rus oligarkların da bundan yararlanabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'de istidam oluşturmak için büyük miktarda para yatıran yabancı yatırımcılara daimi oturum hakkı tanıyan "EB-5 göçmen yatırımcı vizesi" programını "altın kart" adı verilen bir programla değiştireceğini ifade etti. Trump, "Altın bir kart satacağız. Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız. Size yeşil kart ayrıcalıkları sağlayacak ve ABD vatandaşlığına giden bir yol olacak. Zengin insanlar bu kartı satın alarak ülkemize gelecek. Bu kartlardan belki 1 milyon tane satabileceğiz. Yasal açıdan her şeyi yasal açıdan hallettik" dedi.

Kartların satışının yaklaşık iki hafta içinde başlayabileceğini belirten Trump, milyonlarca kart satabileceklerini söyledi. Trump, yeni altın kartlara başvuran tüm adayların dikkatlice inceleneceğini vurguladı.

"Rus oligarklar da yararlanabilir"

Zengin Rusların da başvuruda bulunup bulunamayacağı sorusu üzerine Trump, "Olabilir. Çok iyi insanlar olan bazı Rus oligarklar tanıyorum. Mümkün. Eskiden olduğu kadar zengin değiller. Bence yapabilirler. Bence 5 milyon doları karşılayabilirler" ifadelerini kullandı.

"EB-5 programı düşük fiyata yeşil kart almanın bir yoluydu"

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise, "EB-5 programı saçmalık, hayal ürünü ve dolandırıcılıkla doluydu, düşük fiyata yeşil kart almanın bir yoluydu. Bu yüzden Başkan, bu tür saçma bir EB-5 programı yerine EB-5 programını sonlandıracağımızı söyledi. Bunu Trump'ın altın kartıyla değiştireceğiz" dedi.

Altın kart satılacak kişilere değinen Lutnick, "Tabii ki dünya standartlarında küresel vatandaşlar olduklarından emin olmak için bir incelemeden geçmeleri gerekecek" şeklinde konuştu.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yönetilen EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı, Kongre tarafından 1992 yılında "yabancı yatırımcıların istihdam oluşturması ve sermaye yatırımı yoluyla ABD ekonomisini canlandırmak" amacıyla oluşturulmuştu. Programla ekonomik olarak sıkıntılı bölgelerde en az 1 milyon dolar veya 800 bin dolar yatırım yapan göçmenlere yeşil kart verilebiliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan 'Altın Kart' Projesi - Son Dakika

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