Trump'tan ara seçim vaadi, Kongre'yi kazanırsa her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar - Son Dakika
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Trump'tan ara seçim vaadi, Kongre'yi kazanırsa her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar

Trump\'tan ara seçim vaadi, Kongre\'yi kazanırsa her yetişkin ABD\'liye 5 bin dolar
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ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadını da kazanması durumunda her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapacağını ifade etti. Trump, planın nasıl finanse edileceğine dair detay vermezken, Demokratlar vaadi "boş" olarak nitelendirdi ve yasallığı sorgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadını da kazanması durumunda her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinin Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin açılışında konuştu. Trump, yaklaşık 2 saat süren konuşmasında dikkat çeken bir vaatte bulundu. Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadını da kazanması durumunda her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar ödeme yapılacağını dile getirdi. Trump konuşmasında, "Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kazanırsa muazzam ekonomik başarımız sayesinde ABD'deki her yetişkin vatandaşa 5 bin temettü dağıtacağım" ifadelerini kullandı. Trump, planın nasıl işleyeceği veya finanse edileceği konusunda detay vermedi. Trump, "Parayı harcamak için Kanada'ya, Çin'e ve Almanya'ya gitmenizi istemiyoruz. Parayı ABD'de harcamanız gerekiyor" dedi.

1 trilyon dolardan fazla

ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunuyor. Bu da 5 bin dolarlık bir ödemesinin ABD hükümetine yaklaşık 1.3 trilyon dolara mal olacağı anlamına geliyor. Demokratlar Trump'ın planını "boş bir vaat" olarak nitelendirirken, bazı kesim ise böyle bir vaadin yasal olup olmadığını sorguladı.

"Gümrük vergisi kazançlarıyla ödenebilir"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise bu ödemelerin Trump'ın geniş kapsamlı gümrük vergisi programıyla topladığı parayla da mümkün olabileceğini belirtti. Vance, Fox News'e verdiği demeçte, "Başkan'ın bahsettiği şey temelde ABD'li işçiler için bir kazançtır. ABD Başkanı'nın hem yabancı şirketlere hem de ABD'li işçilerden faydalanan yabancı ülkelere karşı durması sayesinde olağanüstü miktarda gelir elde ediyoruz. Bence bu tartışmalı bir fikir değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, ABD Başkanı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan ara seçim vaadi, Kongre'yi kazanırsa her yetişkin ABD'liye 5 bin dolar - Son Dakika

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