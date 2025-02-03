Trump'tan Bağımsız Varlık Fonu Kararnamesi - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Bağımsız Varlık Fonu Kararnamesi

Trump\'tan Bağımsız Varlık Fonu Kararnamesi

Trump, TikTok'un satın alınması için bağımsız bir varlık fonu kurulması talimatı verdi.

03.02.2025 23:30
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ABD Başkanı Donald Trump, bir başkanlık kararnamesi imzalayarak, bağımsız bir varlık fonu oluşturulması talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından ABD hükümetine ait olacak ve hükümet tarafından yönetilecek ilk varlık fonunun kurulması için bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Seçim kampanyası sırasında verdiği vaatlerden birini daha gerçekleştiren Trump, bu yeni fonun Çinli video paylaşım platformu TikTok'un satın alınması sürecinde kullanılabileceğini söyledi.

Oval Ofis'teki imza töreninde Trump, "Bu çok heyecan verici bir gelişme. Daha önce hiç sahip olmadığımız, bağımsız bir varlık fonuna sahip olacağız. Servet oluşturan birçok kaynağımız var ve son iki hafta içinde daha fazla servet oluşturduğumuzu görüyoruz" dedi.

Trump, "TikTok konusunda bir şeyler yapacağız. Belki yaparız, belki yapmayız. Eğer güzel bir anlaşma sağlayabilirsek bunu yaparız, aksi takdirde yapmayız" ifadelerini kullandı. Dünyada birçok ülkenin bu şekilde varlık fonlarına sahip olduğuna dikkat çeken Trump, ABD'nin nihayetinde Suudi Arabistan'ın sahip olduğu fon büyüklüğünü geride bırakacağı vaadinde bulundu.

Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick'i fonun oluşturulması için zemin hazırlamakla görevlendirdi.

İmza töreninde hazır bulunan Hazine Bakanı Bessent, fonun 12 ay içerisinde hayata geçirileceğini ve bunun için dünyada uygulamada olan modellerin incelenerek bir çalışma gerçekleştirileceğini ifade etti.

Trump, seçim kampanyası sırasında varlık fonu gelirinin gümrük vergileri ve "diğer akıllıca şeyler" yoluyla elde edileceğini açıklamıştı. O dönemde yaptığı açıklamada Trump, fonun otoyolları, havalimanları, üretim tesisleri, tıbbi araştırmalar ve diğer alanlara yatırım yapmak için kullanılacağını belirtmişti. Trump, göreve geldiği gün ABD'de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un bir ABD firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını 75 günlüğüne askıya alan bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Çinli ByteDance'ın sahibi olduğu TikTok, Trump'ın bu hamlesiyle birlikte ABD'de tekrar erişime açılmıştı. Trump ise TikTok'un satışı konusunda birçok görüşme gerçekleştirdiğini ve uygulamanın geleceğine ilişkin kararını muhtemelen şubat ayında vereceğini açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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