ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti ile ilgili birçok ülkenin kendisini aradığını belirterek, "Farklı kişiler ve ülkelerden telefonlar aldım. Bana, 'Bunu farklı bir şekilde yapmak isteriz. ABD'ye milyarlarca dolar yatırım yapmak isteriz' dediler. Aslında bu hoşuma gitti, çünkü bence hiç kimse boğazdan geçiş ücreti talep etmemeli" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
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