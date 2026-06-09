Trump'tan Hürmüz Boğazı'ndaki Helikopter Kazası Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Hürmüz Boğazı'ndaki Helikopter Kazası Açıklaması

09.06.2026 10:26
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Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki helikopter kazasında pilotların iyi olduğunu ve İran ile anlaşma sürecinde olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, orduya ait bir helikopterin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü yönündeki haberi doğrulayarak pilotların durumlarının iyi olduğunu belirtti. TRum ayrıca İran ile "çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarında" olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, NBA Finallerini izledikten sonra Washington DC'ye dönmeden önce New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, New York Times (NYT) gazetesinin ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü yönündeki haberinin sorulması üzerine, "Pilotların durumu iyi, evet. Kimse yaralanmadı. Bir rapor yayınlayacağız. Ama pilotların durumu iyi" ifadelerini kullandı.

"Çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız"

Trump İran ile müzakerelere ilişkin, "2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalama şansımız yüksek. Çok, çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız. Eğer gidip bombalarsak, ki bunu istersek çok kolay yapabiliriz, 2-3 hafta daha bombalamaya devam edersek ellerinde hiçbir şey kalmayacak. Ama Hürmüz Boğazı aylarca kapalı kalacak" şeklinde konuştu. Trump, "Eğer bombalama yaparsak biliyorsunuz, çok sayıda insan ölecek. Bunu kim ister ki? Ben istemem" ifadelerini kullandı.

"Asıl zaferi önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde kazanacağız"

Trump ayrıca ön seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham için yapılan sanal mitinge katılarak yaptığı konuşmada, İran'a değindi. Trump, "Bence bu savaşı kazanıyoruz, ancak asıl zaferi önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde kazanacağız. Bu tam bir zafer olacak. Çok yakında gerçekleşecek ve petrol fiyatları hızla düşecek" şeklinde konuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Hürmüz Boğazı'ndaki Helikopter Kazası Açıklaması - Son Dakika

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