Trump\'tan İran\'a Sert Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehditlerine ilişkin olarak, "Boğazı tekrar kapatmak istediler, biliyorsunuz, yıllardır yaptıkları gibi. İran, ABD'ye şantaj yapamaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir başkanlık kararnamesi için gerçekleştirilen imza töreninde İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Çeşitli psikedelik maddelerin incelenmesi için Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) talimat veren başkanlık kararnamesinin imzalandığı törende Trump, İran ile görüşmelerin iyi gittiğini açıkladı.

Trump, "Şu anda çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. İran ile görüşmeler iyi gidiyor. 47 yıldır yaptıkları gibi biraz 'kurnazlık' yaptılar. Kimse onlara karşı çıkmıyordu ama biz çıktık" dedi.

İran'ın donanması, hava kuvvetleri ve liderlerinin yok edildiğini söyleyen Trump, "Hiçbir şeyleri yok. Liderlerinin ortadan kaldırılmasıyla aslında bir rejim değişikliği yaşandı. Buna zorla yapılan bir rejim değişikliği diyebilirsiniz. Ama onlarla konuşuyoruz" dedi.

"İran ABD'ye şantaj yapamaz"

Trump, "Boğazı tekrar kapatmak istediler, biliyorsunuz, yıllardır yaptıkları gibi. İran, ABD'ye şantaj yapamaz. Aslında artık birçok gemi Texas'a geliyor. Louisiana'ya gemiler geliyor. Buna alıştılar ve belki de bunu yapmaya devam ederler. Oldukça iyi sonuç verdi" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin çok iyi gittiğini vurgulayan Trump, "Göreceğiz. Günün sonunda bazı bilgilerimiz olacak. Onlarla konuşuyoruz ve sert bir duruş sergiliyoruz. Çok insan öldürdüler" dedi.

İran'ın yıllar boyunca çok sayıda Amerikan vatandaşını da öldürdüğünü söyleyen Trump, "47 yıl boyunca yaptıklarının yanlarına kalmasına izin verildi. Artık buna izin verilmiyor" dedi. - WASHINGTON