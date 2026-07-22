Trump'tan İran Açıklaması: Bedelini Ağır Ödeyecek - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklaması: Bedelini Ağır Ödeyecek

22.07.2026 18:59
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Trump, ölen askerler için düzenlenen törende İran'ı suçlayarak ağır bedel ödeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile çatışmalarda ölen askerler için düzenlenen törene giderken yaptığı açıklamada, "İran bunun bedelini ağır ödeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile çatışmalarda hayatını kaybeden ABD askerleri için düzenlenecek askeri törene katılmak üzere ABD'nin Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne gitmek üzere Air Force One uçağına binmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamasında ABD askerlerini onurlandırmak üzere Dover'a gittiğini söyleyen Trump, "Bu, Başkan olarak benim için yapılması en zor şeylerden biri. Ancak bunun yapılması gerekiyor" dedi.

Ardından İran ile savaşı savunan Trump, hayatını kaybeden askerlerin tamamının "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceği" görüşünü çok güçlü bir şekilde dile getirdiğini öne sürdü.

Buradaki açıklamalarında Trump, "İran bunun bedelini ağır ödeyecek. Büyük kayıplar veriyorlar. Adeta imha ediliyorlar" dedi.

"Amerikalılar savaşa karşı değil"

Bir basın mensubunun Amerikan halkının İran ile savaşa karşı olduğuna ilişkin ifadelerine cevap veren Trump, "Amerikalılar savaşa karşı değil. Bir anket yayımlandı. Amerikalılar, akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasını istemiyor ancak savaşa karşı değiller. Bu ankette net bir şekilde ortaya çıktı. Kimse İran'ın nükleer silah sahip olmasını istemiyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran Açıklaması: Bedelini Ağır Ödeyecek - Son Dakika

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