Trump\'tan İran Eleştirilerine Sert Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik politikalarını eleştiren sert tepki göstererek, "İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır ya da aptaldır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik politikalarını eleştirenlere hakaret etti. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Borsa rekor seviyeye ulaşmış ve petrol fiyatları düşüşteyken, İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır ya da aptaldır" dedi. - WASHINGTON