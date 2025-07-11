Trump'tan Kanada'ya %35 Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya gönderdiği resmi mektubu sosyal medya hesabında yayınlayarak, 1 Ağustos 2025 itibarıyla Kanada'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Trump, fentanil krizi, ticaret açığı ve Kanada'nın ABD mallarına yönelik uyguladığı yüksek tarifeleri gerekçe göstererek, "Amerika Birleşik Devletleri bu adımı atmak zorundadır" dedi. Trump ayrıca, gümrük vergilerinin ilerleyen süreçte "yukarı ya da aşağı" yönlü değiştirilebileceğini ifade etti.

Trump'ın Kanada'ya hitaben kaleme aldığı mektupta şu ifadeler yer aldı: "Bu mektubu size göndermek benim için büyük bir onurdur. Bu mektup, ticari ilişkilerimizin gücünü ve kararlılığını ve Kanada'nın ABD'ye karşı mali misilleme yapmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada ile işbirliğini sürdürmeyi kabul ettiğini göstermektedir." Başkan Trump, Kanada'nın ABD ile ticaretinde "karşılıklılıktan uzak" davrandığını savunarak, mevcut dengesizliğin Amerikan ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

"Fentanil akışı ve yüzde 400'lük süt vergisi kabul edilemez"

Mektubun en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Trump'ın fentanil sorunu ve süt ürünleri tarifelerine doğrudan atıfta bulunduğu kısımdı: "Amerika Birleşik Devletleri, kısmen Kanada'nın ülkemize uyuşturucu girişini engelleyememesi nedeniyle ortaya çıkan fentanil krizini çözmek için Kanada'ya gümrük vergileri uyguladı. Ayrıca, Kanada süt ürünleri üreticilerimize yüzde 400'e varan olağanüstü gümrük vergileri uygulamaktadır. Bu, süt üreticilerimizin Kanada halkına ürün satma imkanı olduğunu varsaysak bile geçerlidir. Bu açık, ekonomimiz ve hatta ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit oluşturmaktadır!"

Trump, bu sorunların uzun süredir sürdüğünü ve artık müdahale edilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Yüzde 35 gümrük vergisi 1 Ağustos'ta başlıyor"

Trump'ın mektubunda, "1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren, Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Kanada ürünlerine, tüm sektörel gümrük tarifelerinden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacaktır." dedi. Trump ayrıca, başka ülkeler üzerinden Kanada mallarının dolaylı aktarımına karşı da önlem alınacağını ifade ederek, "Bu yüksek gümrük vergisinden kaçınmak için aktarılan mallar da bu yüksek gümrük vergisine tabi olacaktır." vurgusunda bulundu.

"Üretim Amerika'da yapılırsa vergi yok"

Mektubun uzlaşma mesajı veren bölümlerinde ise ABD içinde üretim yapan Kanadalı şirketlere kapı açık bırakıldı. Trump mektubunda "Kanada veya ülkenizdeki şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde ürün üretmeye veya imal etmeye karar verirse, herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacaktır. Hatta onayların hızlı, profesyonel ve rutin bir şekilde alınması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer bir deyişle, birkaç hafta içinde." ifadesini kullandı.

"Vergiler misilleme oranlarına göre artacak"

Trump, mektubunda Kanada'nın olası karşılıklarına da sert yanıt verileceğini bildirdi, Trump, "Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz, artırmayı seçtiğiniz rakam ne olursa olsun, uyguladığımız yüzde 35'lik vergiye eklenecektir." dedi. Trump, bu tavrın yalnızca Kanada'ya özgü olmadığını, diğer ülkeler için de geçerli olduğunu ima ederek, ticaret politikalarının "tam karşılıklılık" esasına göre şekilleneceğini belirtti.

"Amerika Birleşik Devletleri'nden asla hayal kırıklığına uğramayacaksınız"

Trump, her mektubunda olduğu gibi Kanada'ya da şu mesajla seslenmeyi ihmal etmedi: "Bu gümrük vergileri, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı veya aşağı yönde değiştirilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nden asla hayal kırıklığına uğramayacaksınız." - WASHINGTON