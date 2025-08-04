Trump\'tan Nükleer Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in nükleer açıklamalarının ardından iki nükleer denizaltının 'gereken yere' konuşlandırıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'den Washington'a dönmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler, Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından 'hazırlıklı olunmalı' diyen Trump'a, nükleer denizaltıların konumuna ilişkin soru yöneltti. Trump, soruya "Denizaltılar bölgede, olmaları gereken yerde" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilerleyen günlerde Rusya'yı ziyaret edeceğini ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova yönetimine yönelik yeni yaptırımların planlandığını bildirdi.

Gazze'de yaşanan açlık krizine işaret eden Trump, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yiyecek sağlamasını istediğini söyledi. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin aç kalmasını ya da açlıktan ölmesini istemediklerini vurgulayarak, "İsrail'in onlara yiyecek vermesini istiyoruz. Biz de insanlara yiyecek sağlanabilmesi için önemli miktarda katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.