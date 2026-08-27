Trump'tan Ontario Gölü'ne 'Amerika' İsim Değişikliği

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ABD arasında yer alan Ontario Gölü'nün isminin "Amerika Gölü" olarak değiştirilmesine ilişkin bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yeni bir imza töreni düzenledi. Geçtiğimiz yıl Meksika Körfezi'nin ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştiren ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki törende Kanada ile paylaşılan Ontario Gölü'nün ismini "Amerika Gölü" olarak değiştiren bir başkanlık kararnamesine imza attı. ABD'deki kurumlara Ontario Gölü'nün resmi adını değiştirme talimatı veren kararnameye ilişkin açıklamasında Trump, "Bu karar resmidir ve derhal yürürlüğe girmiştir" dedi.

Meksika Körfezi adının değiştiğini hatırlatan Trump, "Şimdi artık oraya herkes Amerika Körfezi diyor. Artık bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi bir de okyanusa ihtiyacımız var. Belki Atlantik ya da Pasifik Okyanusunun ismini de değiştiririz" diye konuştu.

"Ticaret konusunda anlaşması en zor ülke Kanada"

Kanada'nın ABD'ye çok kötü davrandığını savunan Trump, "İnsanlar bana 'Ticaret konusunda anlaşması en zor ülke hangisi?' diye sorduklarında onlara 'Bunun cevabı çok kolay, Kanada' diyorum. Kanada, en kötüsü. Kendilerini ayrıcalıklı görüyorlar. Buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Kanada ile yaşanan ticari gerilimin ABD'de hayat pahalılığını nasıl etkileyeceği sorusuna Donald Trump, "Nihayetinde bunun bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Kanada yüzünden yılda ortalama 62 milyar dolar kaybediyoruz. Detaylı incelerseniz bundan daha fazlasını kaybettiğimizi de görürsünüz. Bu çok ama çok fazla. Bu kaybı sürdüremeyiz. Artık kaybetmek istemiyoruz" cevabını verdi.

"Putin, bir NATO ülkesine saldırmayacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir NATO ülkesine saldırmamayı kabul veya taahhüt edip etmediği sorusuna Trump, "Kendisiyle iyi bir görüşme yaptım. Bir NATO ülkesine saldırmayacak" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya NATO topraklarına saldırmaması konusunda bir uyarı iletip iletmeyeceği sorusuna ise "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama saldırmayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

"Nepal'e ihtiyaç duydukları her türlü yardımı sağlamayı teklif ettik"

Nepal'de yaşanan felaketin ardından burada kaybolan Amerikalılar hakkında değerlendirmesi sorulan Trump, "Korkunç bir şey. Nepal'e telefon açtık ve ihtiyaç duydukları her türlü yardımı sağlamayı teklif ettik. Bu çok korkunç bir felaket. Çamur ve suyun karışımından oluşuyor ve daha önce görülmemiş türden bir şey" şeklinde konuştu.

Trump, "Nepal'de 50, belki 60 Amerikalı vardı. Henüz tam listeyi alamadık ancak umarım iyilerdir. Fakat görüntüler oldukça kötü. Bazılarının hayatını kaybetmiş olması maalesef muhtemel" dedi.

"İran şu anda askerlerinin maaşını ödeyemiyor"

ABD'nin diğer ülkelerin İran ile iş yapmayı sürdüreceklerinden endişe duyup duymadığı sorusuna Donald Trump, "Hayır. İran şu anda askerlerinin maaşını ödeyemiyor. Büyük sıkıntı içinde. Kapasiteleri çok sınırlı. Dün gece boğazdan 24 gemi geçirdik. Gemileri sürekli geçiriyoruz. Bu, askeri operasyonlarımızın bittiği manasına gelmiyor ancak bildiğiniz gibi boğaz açık. Hürmüz Boğazı açık. Kontrol bizde ve İran'a uyguladığımız abluka devam ediyor" diye konuştu.

"Rusya'nın Hürmüz Boğazı konusunda çok iyi davrandığını düşünüyorum"

Trump, ABD yaptırımlarına rağmen İran ile iş yapmayı sürdürmesi halinde Rusya'yı cezalandırma ihtimaline ilişkin ise "Duruma bağlı. Rusya'nın şimdiye kadar Hürmüz Boğazı konusunda çok iyi davrandığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Her şeyi açıklamak zorunda değilim"

İran ile iş yapan Çin bankalarına niçin yaptırım uygulanmadığı sorusuna Trump, "Uygulanmadığını kim söyledi? Ne yaptığımı bilmiyorsunuz. Her şeyi açıklamak zorunda değilim öyle değil mi?" şeklinde karşılık verdi.

"İran ile görüşme ya da benzeri bir şey arayışında değiliz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile konuşmak istemediklerini vurgulayarak, "Görüşme ya da benzeri bir şey arayışında değiliz. Boğaz açık. Çok sayıda gemiyi geçiriyoruz. Boğazdan her gün milyonlarca varil petrol geçiyor. Diğer ülkeler de bunun farkında" ifadelerini kullandı.

"Uzay Kuvvetleri sayesinde bölgeyi çok yakından izliyoruz"

Trump, "Bölgeyi mayınlardan tamamen arındırdık ve benim eserlerimden olan Uzay Kuvvetleri sayesinde bölgeyi çok yakından izliyoruz. Boğazın her santimini görebiliyoruz. Herhangi bir gemi mayınla giriş yaparsa, bunu görüyor ve o gemiyi etkisiz hale getiriyoruz. Şimdiye kadar iki gemiyi etkisiz hale getirdik" şeklinde konuştu.