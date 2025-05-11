Trump'tan Putin'in Ateşkes Açıklamasına Destek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes açıklamasının ardından "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün! Umuyorum ki bu sonsuz kan banyosu sona ererken, kurtulacak yüz binlerce hayatı düşünün" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün yaptığı İstanbul'da ateşkes görüşmeleri teklifinin ardından açıklamalarda bulundu. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün! Umuyorum ki bu sonsuz 'kan banyosu' sona ererken kurtulacak yüz binlerce hayatı düşünün. Bu, bambaşka ve çok daha iyi bir dünya olacak. Hem Rusya hem de Ukrayna ile birlikte çalışmaya devam edeceğim, bunun gerçekleşmesini sağlamak için. ABD ise yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON