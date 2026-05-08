Trump'tan Rusya-Ukrayna'ya 3 Günlük Ateşkes Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Rusya-Ukrayna'ya 3 Günlük Ateşkes Duyurusu

08.05.2026 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, 9-11 Mayıs tarihlerinde Rusya-Ukrayna arasında ateşkes ve esir takası olacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya-Ukrayna arasında 9-10-11 Mayıs tarihlerinde 3 günlük ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu ateşkes, bütün kinetik faaliyetlerin askıya alınmasını kapsayacak ve aynı zamanda iki ülke de biner kişilik esir takası gerçekleştirecek" dedi.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı İkinci Dünya Savaşı'nda mağlup ettiği 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında üç günlük bir ateşkes ilan edileceğini belirtti.

Trump, saldırıların geçici süreliğine durdurulacağını ve taraflar arasında esir takası gerçekleştirileceğini belirterek, "Rusya-Ukrayna arasında 9-10-11 Mayıs tarihlerinde 3 günlük bir ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan gurur duyuyorum. Rusya'da Zafer Günü çerçevesinde kutlamalar gerçekleştiriliyor. Ancak Ukrayna da İkinci Dünya Savaşı'nda büyük rol oynadı. Bu ateşkes, bütün kinetik faaliyetlerin askıya alınmasını kapsayacak ve aynı zamanda iki ülke de biner kişilik esir takası gerçekleştirecek" dedi.

"Umuyorum ki bu çok durum savaşın sonunun başlangıcı olacaktır"

Trump, söz konusu ateşkes için daha önce çağrıda bulunduğunu belirterek, "Bu istek doğrudan benim tarafımdan gerçekleştirilmişti ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunu kabul etmesinden minnettarım. Umuyorum ki bu çok durum uzun, ölümcül ve sıkı bir savaşın sonunun başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, savaşı sonlandırmaya yönelik çabaların sürdüğünün altını çizerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olan bu büyük çatışmanın sonlandırılmasına yönelik müzakereler devam ediyor ve gün geçtikçe bu hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.

Rusya, 8-9 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan etmişti

Rusya, Zafer Günü nedeniyle halihazırda Ukrayna ile ateşkes ilan etmişti. 5 Mayıs 2026 tarihinde Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da 2 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtilmişti. Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararı uyarınca, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin kutlanması şerefine 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde ateşkes ilan edilmiştir. Ukrayna tarafının da buna uymasını bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Rusya-Ukrayna'ya 3 Günlük Ateşkes Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı
Final maçı İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu Final maçı İstanbul'da! UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti! Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 22:00:21. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Rusya-Ukrayna'ya 3 Günlük Ateşkes Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.