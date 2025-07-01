Trump'tan Yeni Gözaltı Merkezi Açılışı - Son Dakika
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Politika

Trump'tan Yeni Gözaltı Merkezi Açılışı

01.07.2025 22:57
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Trump, yasadışı göçmenler için Alcatraz Gözaltı Merkezi'ni açtı ve sınır dışı vurgusu yaptı.

Yasadışı göçmenlerin tutulacağı Alcatraz Göçmen Gözaltı Merkezi'nin açılışını yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Etrafı bataklıkla çevrili bu merkezden yalnızca sınır dışı edilerek çıkabilirsiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın güneybatısındaki terk edilmiş bir havaalanı pistine inşa edilen Alcatraz Göçmen Gözaltı Merkezi'nin açılışına katıldı. Yasadışı göçmenlerin tutulacağı gözaltı merkezinin açılışını yapan Trump, Alcatraz'daki incelemelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Trump, "Etrafı bataklıkla çevrili bu merkezden yalnızca sınır dışı edilerek çıkabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Biden'ın otel masraflarıyla biz tesis inşa ettik"

Trump, Biden yönetiminin Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) fonlarıyla New York'taki otellere yerleştirilen göçmenler için 100 milyonlarca dolar harcandığını belirterek, "Biz o fonları alıp bu yapıyı kurduk. Onlar 300 dolarlık gecelik odalara insan yerleştiriyor, biz bu tesisi kurduk" dedi.

"Mayıs ayında yasa dışı geçiş sıfırlandı"

Trump, Mayıs ayında ABD-Meksika sınırında yasa dışı giriş yapanların sayısının "sıfır" olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Bu durumu "radikal solcular bile sıfır diyor" sözleriyle değerlendiren Trump, "Sayıya ben bile şaşırdım. Ancak bu, attığımız adımların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Yasa dışı göçmenin maliyeti 70 bin dolar"

Trump, yasa dışı göçmenlerin kamu hizmetlerine maliyetinin devasa boyutlara ulaştığını belirterek, "Her bir göçmenin devlete maliyeti 70 bin dolar civarında. Yılda 78 milyar doları sadece çeviri hizmetlerine harcıyoruz. Bu bir skandaldır" ifadelerini kullandı.

"Yaptırımları kaldırdık, Suriye halkı sokakta 'Trump' diye bağırıyor"

Trump, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olarak, "Bu halkın hayatta kalabilmesi için bunu yapmak zorundaydım. Şimdi sokaklarda ABD bayrakları sallıyorlar, 'Trump, Trump' diye bağırıyorlar" dedi.

"Everglades zarar görmedi, pist zaten vardı"

Çevre eleştirilerine yanıt veren Trump ve DeSantis, tesisin daha önce geliştirilen bir havaalanı üzerine kurulduğunu belirtti. "Beton pistin üstünde bu tesisi kurduk. Timsahlar hala burada. Doğaya zarar verilmedi" diyen Trump, "Burası korkulacak bir yer değil, ama suçlular için ideal bir caydırıcı alan" şeklinde konuştu.

"Senato onayladı, şimdi sıra Meclis'te"

Trump, 3 bin Sınır Devriyesi ve 10 bin ICE ajanı için fon sağlayacak yasa tasarısının Senato'dan geçtiğini ve Temsilciler Meclisi'nden de geçeceğine inandığını belirtti. ABD Başkanı Trump, "Bu yasa sadece sınır güvenliği değil, ABD'nin egemenliği için hayati" ifadelerini kullandı.

"Su bile akmıyordu, ülkeyi çalışır hale getirdik"

Biden dönemindeki çevre düzenlemelerini eleştirerek, çamaşır makinesi, duş ve musluklardaki su kısıtlamalarının kaldırıldığını aktaran Donald Trump, "Halk duş bile alamıyordu. Biz bu saçmalıklara son verdik" dedi.

"Suçlu yerleşikleri de sınır dışı edeceğiz"

Trump, yalnızca yeni gelen yasa dışı göçmenlerin değil, yıllardır ABD'de bulunup suç işlemiş olanların da sınır dışı edileceğini söyleyerek, "Bu kişiler metroda insanları raylara itiyor, sokakta bıçaklıyor. Onları da artık buradan temizlemeliyiz" diye konuştu.

"Eyaletler artık sınırı koruyor"

Florida Valisi Ron DeSantis ise açıklamasında, 280 7(g) yetki programı sayesinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) ile ortak çalışan eyaletlerin sınır güvenliğinde kilit rol üstlendiğini söyledi. "Artık sadece federal değil, eyalet kolluk kuvvetleri de sınır dışı işlemlerine dahil. Florida olarak lideriz" diyen DeSantis, yalnızca 8 gün içinde kurulan bu tesisin model alınması gerektiğini belirtti.

"Tesis, sekiz günde kuruldu, tam donanımlı"

Florida Acil Durum Yönetimi Başkanı Kevin Guthrie, tesisin inşaat süreci hakkında bilgi verdi. Rüzgara dayanıklı yapısıyla dikkat çeken gözaltı merkezi, 3 bin kişilik kapasiteye sahip. 1000 personel için lojistik alanlar, sağlık tesisi, eczane, 7/24 güvenlik sistemleri, çamaşırhane ve doğrudan havaalanı pistine erişim gibi altyapılar barındırıyor.

"Sokaklardan yamyamları topluyoruz"

ICE özel ajanları, sınır dışı edilen kişiler arasında akıl hastalığı bulunan ve ağır suçlara karışmış kişilerin de yer aldığını belirtti. Bir ICE yetkilisi, "Gözaltına aldığımız bir kişi uçakta kendi kendini yemeye çalıştı. Onları toplumdan izole etmek zorundayız" dedi.

"Gönüllü dönenlerin yasal dönüş şansı var"

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, CBP Home uygulamasıyla gönüllü olarak geri dönen göçmenlerin ileride yasal yollardan ABD'ye dönebilme şansına sahip olabileceğini belirtti. "Ya kendi isteğinizle dönersiniz, ya da sonsuza kadar sınır dışı edilirsiniz" açıklamasında bulundu. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan Yeni Gözaltı Merkezi Açılışı - Son Dakika

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