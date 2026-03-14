Trump: Uçaklar İmha Edilmedi
Trump: Uçaklar İmha Edilmedi

14.03.2026 17:43
Trump, Suudi Arabistan'daki 5 yakıt ikmal uçağının hasar görmediğini ve yeniden hizmete girdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da konuşlu ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının imha edildiğine yönelik ABD basınında yer alan iddialara ilişkin, "Aslında tesis birkaç gün önce vuruldu, ancak uçaklar imha edilmedi. 5 uçaktan 4'ünde neredeyse hiç hasar yok ve yeniden hizmete girdiler bile" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da konuşlu ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının imha edildiğine yönelik ülke basınında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahte haber medyası tarafından Suudi Arabistan'daki bir havaalanında sözde vurulduğu ve artık kullanılamaz hale geldiği iddia edilen 5 yakıt ikmal uçağı hakkında kasıtlı olarak yanıltıcı bir başlık atıldı. Aslında tesis birkaç gün önce vuruldu, ancak uçaklar imha edilmedi. 5 uçaktan 4'ünde neredeyse hiç hasar yok ve yeniden hizmete girdiler bile. Birinde ise biraz daha fazla hasar vardı, ancak o da kısa süre içinde yeniden uçuşa hazır olacak" dedi.

Trump, "Uçakların herhangi birinin imha edilmesi ya da buna benzer bir durum söz konusu değil. Medya aslında savaşı kaybetmemizi istiyor" ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan iddia

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri sürerken ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının saldırılarda vurularak hasar gördüğünü bildirmişti. İran tarafından vurulan uçakların kullanılamaz hale gelmediğinin ve onarıldığının altını çizen yetkililer, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: Uçaklar İmha Edilmedi - Son Dakika

17:59
Nihat Kahveci’den sert sözler: Topu havalimanına vurdu, çöp kadar kötülerdi
Nihat Kahveci'den sert sözler: Topu havalimanına vurdu, çöp kadar kötülerdi
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Trump: Uçaklar İmha Edilmedi - Son Dakika
