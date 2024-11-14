Trump ve Biden Görüşmesi: 'Çok İyi' Geçti

Politika

ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi "çok iyi" olarak niteleyen seçilmiş başkan Donald Trump, "Biden ile birbirlerini görmekten gerçekten keyif aldıklarını" söyledi. Trump, görüşmede Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaş konularının da ele alındığını açıkladı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD basınına açıklamalarda bulundu. "Biden ile birbirlerini görmekten gerçekten keyif aldıklarını" söyleyen Trump, görüşme hakkında "Birbirimizi yeniden tanımaya başladık" ifadelerini kullandı. "Biliyorsunuz, uzun bir süreç oldu. Her iki taraf da çok çalıştı ve kampanya dahil her açıdan çok iyi bir iş çıkardı" diyen Trump," Gerçekten çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.

Trump: "Görüşlerini istedim, o da bana aktardı"

Biden ile geçmişte farklı düşündükleri Ukrayna ve Orta Doğu savaşları konularını da ele aldıklarını söyleyen Trump, "Kendisinden görüşlerini istedim ve o da bana bunları aktardı" şeklinde konuştu. "Orta Doğu hakkında çok konuştuk" diyen Trump, "Nerede olduğumuza ve ne düşündüğüne dair görüşlerini öğrenmek istedim. O da bana anlattı, çok nazikti" ifadelerini kullandı. Kendisinin yemin töreninden hemen önce Biden ile tekrar görüşmeyi planladıklarını belirten Trump, "Oval Ofis çok güzel ve geri gelmeyi kesinlikle dört gözle bekliyorum" dedi.

Trump'tan görev devri açıklaması: "Çok çok iyi bir ilişki içindeyiz"

İkinci başkanlık dönemi için kritik önemdeki isimleri belirleme süreci hakkında da konuşan Trump, süreç için "Çok sorunsuz gidiyor" ifadelerini kullandı. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin görev devri konusunda Beyaz Saray ile "çok çok iyi bir ilişki içinde olduğunu" da sözlerine ekledi. - WASHINGTON