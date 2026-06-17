Trump ve Macron Versay'da Buluştu

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı'nda bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa'da temaslarını sürdürüyor. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştireceği görüşme için başkent Paris yakınlarındaki Versay Sarayı'na geldi. ABD Başkanı, burada Macron ve eşi tarafından karşılandı. İki lider, saray avlusundaki fotoğraf çekiminin ardından görüşme ve akşam yemeği için içeri geçti. - PARİS