Trump, Washington'da Xi ile görüşmesi öncesi Süper Zeka'ya ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Trump, Washington'da Xi ile görüşmesi öncesi Süper Zeka'ya ilişkin açıklama yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington DC'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacağını, görüşmede Süper Zeka'nın (SI) önemli konu olacağını açıkladı. Trump, Truth Social'da 'Xi ile büyük bir gün' derken güvenlik sınırının Adalet Bakanlığı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Çin Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Xi ile büyük bir gün. Süper Zeka (SI) görüşmelerin önemli bir konusu olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington DC.'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. ABD Başkanı, görüşmeye ilişkin kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Çin Devlet Başkanı Xi ile büyük bir gün. Süper Zeka (SI) görüşmelerin önemli bir konusu olacak, ancak onu tam olarak bulunduğu yerde bırakmak istiyorum. Çin'in tutumu da bu yönde. Bizim güvenlik sınırımız Adalet Bakanlığıdır" dedi.

Trump'tan Xi'ye övgüler

Trump, bir başka paylaşımında ise dün Çin Devlet Başkanı Xi ile havalimanında bir araya geldiğini belirterek, "Kendisi her zamankinden daha iyi, güçlü, enerjik ve formda görünüyordu. Bayan Xi de her zamankinden güzeldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Çin Halk CumhuriyetiAdalet BakanlığıDonald TrumpABD BaşkanıXi JinpingWashingtonPolitikaDünyaSon Dakika

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