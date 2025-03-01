Trump, Yabancı Yatırımcılar İçin 'Altın Kart' Satışını Duyurdu

Politika

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak 'altın kart'ı 5 milyon dolar karşılığında satacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Trump, 'altın kart' satacaklarını kaydederek, "Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size 'yeşil kart' ayrıcalıkları sağlayacak ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak" dedi.

Zenginlerin bu kartı satın alarak ABD'ye geleceğini söyleyen Trump, bu kişilerin çok para harcayacaklarını, çok vergi ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam sağlayacaklarını aktardı. Trump, programı gelecek iki hafta içinde ortaya koyacaklarını ifade etti.