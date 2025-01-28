MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti heyetinin 4.5 yıl aranın ardından İmralı'ya iki ziyaret gerçekleştirmesiyle devam etti.
DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretinin ardından teröristbaşı Öcalan'dan beklenen terör örgütüne silah bırakma çağrısı ise henüz gelmedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili detayları açıkladı. "Hepimizin merakla beklediği ikinci İmralı görüşmesi gerçekleşti" diyen Hatimoğulları, İmralı görüşmesinden çıkan yol haritasının bütün halkların merakla beklediği bir konu olduğunu belirtti.
Öcalan'ın ikinci görüşmede çalışmalarına devam ettiğini ve tarihsel bir dönemden geçildiğini söylediğini ifade eden Hatimoğulları, "Öcalan son görüşmede heyetimize Bahçeli'nin yaklaşımının 'devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile' olacağını belirtmiştir" diye konuştu.
Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının net olduğunu bildiren Hatimoğulları, " Türkiye'yi demokrasi zeminine çekmek krizlerden kurtarmanın tek çaresidir." dedi.
Son Dakika › Politika › Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı - Son Dakika
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