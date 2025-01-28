Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı - Son Dakika
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Politika

Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında İmralı süreci ile ilgili konuştu. Hatimoğulları, ikinci İmralı görüşmesine ilişkin "Öcalan son görüşmede heyetimize Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını belirtmiştir" dedi.

28.01.2025 13:40  Güncelleme: 13:51
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti heyetinin 4.5 yıl aranın ardından İmralı'ya iki ziyaret gerçekleştirmesiyle devam etti.

BEKLENEN ÇAĞRI GELMEDİ

DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretinin ardından teröristbaşı Öcalan'dan beklenen terör örgütüne silah bırakma çağrısı ise henüz gelmedi.

"BÜTÜN HALKLARIN BEKLEDİĞİ KONU"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili detayları açıkladı. "Hepimizin merakla beklediği ikinci İmralı görüşmesi gerçekleşti" diyen Hatimoğulları, İmralı görüşmesinden çıkan yol haritasının bütün halkların merakla beklediği bir konu olduğunu belirtti.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN MESAJI

Öcalan'ın ikinci görüşmede çalışmalarına devam ettiğini ve tarihsel bir dönemden geçildiğini söylediğini ifade eden Hatimoğulları, "Öcalan son görüşmede heyetimize Bahçeli'nin yaklaşımının 'devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile' olacağını belirtmiştir" diye konuştu.

"ÖCALAN'IN ÇAĞRISI NET"

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının net olduğunu bildiren Hatimoğulları, " Türkiye'yi demokrasi zeminine çekmek krizlerden kurtarmanın tek çaresidir." dedi.

Tülay Hatimoğulları, Meclis\'te teröristbaşı Öcalan\'ın mesajını paylaştı

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Son Dakika Politika Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Balan Guler:
    Diyarbakırliyim Kürdüm Türk'üm Ne mutlu Müslümanım diyene 128 99 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bahçeli DEMleniyor. 82 30 Yanıtla
  • kenan sar:
    SİZİN GİBİ VATAN HAİNLERİNİ ÜLKEMİZİ BÖLEMEYECEK 65 22 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Türkiye'nin kalıcı bir barışa, Türk ve Kürt halkının sonsuz bir huzura ihtiyacı var. Artık milad olsun işler buraya kadar gelmişken kim fedakarlık yapması gerekiyorsa elini taşın altına koyması gerekiyor. 44 23 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    boş laflar bunlar sonuca gel 46 6 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ne mutlu TÜRKÜM diyene 34 12 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    öcalanı kimse... .. ..yo 30 10 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    asin hepsini 27 9 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    nereden nereyeee şehitleri geri getirin tamam pkk dinler mi lan Öcalan'ı ne silah bırakması Amerika profesyonel ordu yaptı adamları 31 4 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    terorist bası deyip durmayın. o terorişko. cok tatlış. sayın ocalan diyeceksiniz. 15 13 Yanıtla
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