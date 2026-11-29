ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşanan sıra dışı firar olayı güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Hırsızlık ve araç çalma suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırılan 26 yaşındaki Rebecca Taylor, doğum öncesi sağlık kontrolünden cezaevine götürülürken nakil aracını kaçırarak ortadan kayboldu.

New Mexico Ceza İnfaz Kurumu yetkililerinin açıklamasına göre Taylor, Albuquerque kentinde gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından Grants kentindeki Western New Mexico Ceza İnfaz Kurumu'na götürülüyordu. Nakil sırasında üç cezaevi görevlisinin bulunduğu araç, yemek almak amacıyla bir restoranda durdu.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN KELEPÇELENMEMİŞTİ

İkinci trimester döneminde hamile olduğu belirtilen Taylor'ın, bu nedenle nakil sırasında kelepçelenmediği bildirildi. Görevlilerin mola verdiği sırada emniyet kemerini çözen Taylor, arka koltuktan sürücü koltuğuna geçerek Dodge Journey marka aracı çalıştırdı ve olay yerinden uzaklaştı.

O sırada görevlilerden birinin aracın dışında bulunduğu belirtildi. Araçta bulunan diğer kadın mahkûm da kaçış sırasında dışarı çıktı ancak kısa sürede yakalanarak yeniden gözaltına alındı.

ARAÇ BULUNDU, HAMİLE MAHKÛM KAYIPLARA KARIŞTI

Kaçışın ardından harekete geçen polis ekipleri, GPS takibi üzerinden yaklaşık bir saat sonra nakil aracını olay yerinden yaklaşık 4,8 kilometre uzaklıkta, Albuquerque'deki bir mahallede buldu. Ancak araçta Taylor bulunamadı.

Arama çalışmalarında Taylor'ın üzerinde bulunan turuncu cezaevi tulumu da 98th Street ve Rio Bravo Bulvarı yakınlarında bulundu. Cezaevi kurumuna ait bir cep telefonu ise Alamosa Park yakınlarında tespit edilerek polis ekiplerine teslim edildi.

YAKALANMASI İÇİN 5 BİN DOLAR ÖDÜL

ABD Marshals Servisi, firari mahkûmun yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlar için 5 bin dolara kadar ödül açıkladı.

New Mexico Ceza İnfaz Kurumu ve diğer kolluk kuvvetleri Albuquerque genelinde geniş çaplı arama başlattı. Ekipler, Taylor'ın şehir dışına çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak otobüs terminalleri, tren istasyonları ve toplu ulaşım noktalarını da kontrol etti.

Yetkililer, Taylor'ın Albuquerque ve Texas eyaletindeki Houston bölgesiyle bağlantıları bulunduğunu bildirdi. Halktan genç kadını görmeleri halinde kendisine yaklaşmamaları ve derhal 911'i aramaları istendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ

28 Kasım'da yayımlanan son yerel haberlerde, Taylor'ın henüz yakalanmadığı ve güvenlik güçlerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, şu ana kadar genç kadının Albuquerque dışına çıktığına ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Taylor'ın cezaevindeyken yaptığı telefon görüşmeleri incelenirken, aynı cezaevindeki mahkûmların da bilgilerine başvuruldu.

New Mexico Ceza İnfaz Kurumu, firari mahkûma yardım edilmesinin suç olduğunu hatırlatarak vatandaşları uyardı. Yetkililer, hem Taylor'ın hem de karnındaki bebeğin sağlığı konusunda endişe duyduklarını belirterek genç kadının teslim olmasını istedi.