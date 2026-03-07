Tülay Hatimoğulları'ndan İran'da Savaşın Durdurulması Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "İran ve bölge halklarının tamamının üzerine ABD ve İsrail emperyalizminin füzeleri yağıyor. Oradaki halklar, ABD'nin ve İsrail'in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyor. Bizler de kabul etmiyoruz. İran'daki savaş derhal durdurulmalıdır" dedi.

Partisi tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen mitinge katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yaptığı konuşmada, "İran ve bölge halklarının tamamının üzerine ABD ve İsrail emperyalizminin füzeleri yağıyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Emperyalizmin yüzyıllardır bölgede oynamaya çalıştığı bu insan düşmanı, medeniyet düşmanı ve halklar düşmanı politikalara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. İran'a demokrasi gelecekse; Kürtlerin, Farsların, Belucilerin, bütün farklı halklar ve inançlardan insanların ortak mücadelesi ve dayanışmasıyla gelecektir. Oradaki halklar, ABD'nin ve İsrail'in emperyalist dayatmalarını kabul etmiyor. Bizler de kabul etmiyoruz. İran'daki savaş derhal durdurulmalıdır" dedi.

'ORTA DOĞU'DA TEK ÇARE DEMOKRASİDİR'

Hatimoğulları, "Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki Orta Doğu'da tek çare, tek çözüm demokrasidir. Suriye'de tek çare, tek çözüm Demokratik Suriye Cumhuriyeti'dir. Arapların, seküler Arapların, Kürtlerin, Alevilerin, Dürzilerin, Suriye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançların oluşturacağı demokratik bir yönetim biçimi ile ancak Suriye barışa ve refaha kavuşur. Aynı şekilde bu reçete bütün Orta Doğu bölgesi içindir. Bugün Suriye, İran, Irak ve bütün körfez ülkelerine parça parça yayılan ve şimdi yeniden İran saldırısıyla güncellenen bu savaş politikalarına karşı tek çözüm, halkların güçlü dayanışmasıdır. Orta Doğu'da tek çare demokrasidir" diye konuştu.