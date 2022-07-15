Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika
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Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

15.07.2022 22:26
Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.

15 Temmuz şehitler sergisinin gezilmesiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinletildiği programda günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerin Türk bayrağını Vali Mehmet Ali Özkan'a teslim ettiği tören Vali Özkan'ın öğrencilere katılım belgesi vermesiyle devam etti.

Programda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "15 Temmuz karanlığın aydınlığa ulaştığı, yiğitlerin şühedaya karıştığı, Hakk'a kavuştuğu, kahramanların gaziliğe, meydanların yiğitliğe tanık olduğu 15 Temmuz. Her şeyden önce karanlıktan aydınlığa çıkan millet aşkına, Türkiye aşkına, bayrak aşkına, vatan aşkına bir araya geldiğimiz bu gecede başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere maziden atiye bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu gecede kahramanlığıyla iradesini ortaya koyan, bu gecede meydanı, vatanı canı pahasına savunan bütün kahramanları selamlıyor ve yüreğiyle, gönlüyle, milletiyle bir olup meydanlarda bayrağıyla insanlarıyla bir olan Sayın Cumhurbaşkanımıza erlerin, erenlerin, ermişlerin; Yunus dilinden söyleyenlerin diyarı Tunceli'de selam, saygı ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup duaların da edildiği programda 15 Temmuz belgeselinin gösterimi de gerçekleştirildi.

Programa Vali Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan, kurum amirleri, şehit yakını, gaziler, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program demokrasi nöbetiyle devam ediyor. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı - Son Dakika

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