Tunceli Mazgirt'te seçim yenilenecek - Son Dakika
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Politika

Tunceli Mazgirt'te seçim yenilenecek

Tunceli Mazgirt\'te seçim yenilenecek

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yapılan seçimlerde AK Parti yetkilileri, bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, yapılan incelemenin ardından itirazı kabul ederek seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken, AK Parti adayı Ali Aydın 467 oy almıştı.

04.04.2024 11:09  Güncelleme: 11:12
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesi kararlaştırıldı.

AK Parti yetkilileri, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti.

İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

Akpazar'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 471 oy alan CHP adayı Zeynel Yıldırım kazanmış, AK Parti adayı Ali Aydın 467 oy almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Tunceli Mazgirt'te seçim yenilenecek - Son Dakika

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