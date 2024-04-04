Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimin yenilenmesi kararlaştırıldı.
AK Parti yetkilileri, sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti.
İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
Akpazar'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 471 oy alan CHP adayı Zeynel Yıldırım kazanmış, AK Parti adayı Ali Aydın 467 oy almıştı.
Son Dakika › Politika › Tunceli Mazgirt'te seçim yenilenecek - Son Dakika
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Anayasa'ya uyulmadığı sürece Anayasa değişikliği müzakeresinin olamayacağını belirtti. Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin ve kadınların desteğini vurguladı. Ayrıca, seçimlerdeki hatalardan ders alacaklarını ve bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine inandığını ifade etti.
CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.
Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, görevi resmen devraldı. MHP'li Enver Demirel'in törene katılmamasıyla görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralan Beşikçioğlu, makamda olmayan koltuğun vatandaşlar tarafından getirildiğini görünce "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kanlı, Türkeş'in Türk devlet ve toplum hayatında derin izler bıraktığını belirterek, onun mücadelesinin asla unutulmayacağını vurguladı. Kanlı ayrıca, Türkeş'in MHP ve Ülkü Ocakları ile Türk gençliğini yetiştirerek geleceğin inşasına katkı sağladığını ifade etti.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılması üzerine belediye başkanı değişti.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Mart ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık, asayiş ve trafik olayları ile ilgili Mart ayı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Vali Ünlüer, bu çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51.77 oy ile Yatağan Belediyesi'ni kazanan Mesut Günay mazbatasını aldı. Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, eski başkan Mustafa Toksöz'den görevi devraldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?