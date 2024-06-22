Tunus Cumhurbaşkanı, Hac sırasında ölen Tunusluların ardından Diyanet İşleri Bakanını görevden aldı - Son Dakika
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Politika

Tunus Cumhurbaşkanı, Hac sırasında ölen Tunusluların ardından Diyanet İşleri Bakanını görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 49 Tunuslunun ölümünün ardından Diyanet İşleri Bakanı İbrahim Şabi'yi görevden aldı. Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan 49 Tunuslunun hayatını kaybetmesi, Tunus'ta yoğun eleştirilere yol açtı. Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Diyanet İşleri Bakanı İbrahim Şabi'yi görevden aldığı belirtildi. Öte yandan hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı kutsal topraklarda Hac ibadeti sırasında 11 ülkeden en az bin 81 hacı yaşamını yitirmişti. Her yıl on binlerce kişi resmi olarak kayıt yaptırmadan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor. Kayıtlı olmayan hacı adayları klimalı alanlara erişemedikleri için yoğun bir şekilde sıcaklığa maruz kalıyor. - TUNUS

22.06.2024 10:29
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 49 Tunuslunun ölümünün ardından Diyanet İşleri Bakanı İbrahim Şabi'yi görevden aldı.

Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan 49 Tunuslunun hayatını kaybetmesi, Tunus'ta yoğun eleştirilere yol açtı. Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Diyanet İşleri Bakanı İbrahim Şabi'yi görevden aldığı belirtildi.

Öte yandan hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı kutsal topraklarda Hac ibadeti sırasında 11 ülkeden en az bin 81 hacı yaşamını yitirmişti. Her yıl on binlerce kişi resmi olarak kayıt yaptırmadan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor. Kayıtlı olmayan hacı adayları klimalı alanlara erişemedikleri için yoğun bir şekilde sıcaklığa maruz kalıyor. - TUNUS

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Tunus, Hac, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunus Cumhurbaşkanı, Hac sırasında ölen Tunusluların ardından Diyanet İşleri Bakanını görevden aldı - Son Dakika

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