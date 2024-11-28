Turgutlu'da Servis Bekleme Durakları Yenilendi ve Temizlendi - Son Dakika
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Politika

Turgutlu'da Servis Bekleme Durakları Yenilendi ve Temizlendi

Turgutlu\'da Servis Bekleme Durakları Yenilendi ve Temizlendi

Turgutlu Belediyesi, servis bekleme duraklarındaki bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Zarar gören durakların tadilatı yapılarak hijyenik hale getirildi.

28.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:32
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Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki servis bekleme duraklarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediyesine ait servis bekleme durakları, bilinçsiz kişi veya kişiler tarafından çeşitli şekillerde zarar görmüş, durakların bazı bölümleri hasar almıştı. Turgutlu Belediyesi, bu zararları gidermek için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle kapsamlı bir tadilat çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, durakların yapısal bakımını yaparak, kırık camları değiştirdi ve boyama işlemleriyle estetik açıdan da yeniledi. Durakların iç bölümü ve çevresi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle temizlendi. Çöp ve atıkların toplandığı, çevre düzenlemesinin yapıldığı temizlik çalışmalarının ardından, duraklar daha hijyenik bir hale getirildi.

Turgutlu Belediyesi yetkilileri, yapılan tadilat ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlara uyarıda bulunarak servis bekleme duraklarının daha bilinçli ve daha dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu'da Servis Bekleme Durakları Yenilendi ve Temizlendi - Son Dakika

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