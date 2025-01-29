Turgutlu'da Yol Yenileme Çalışmaları İçin İhale Yapılacak - Son Dakika
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Politika

Turgutlu'da Yol Yenileme Çalışmaları İçin İhale Yapılacak

Turgutlu\'da Yol Yenileme Çalışmaları İçin İhale Yapılacak

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fen İşleri ekipleriyle birlikte yaptığı saha incelemeleri sonrası yol yenileme çalışmaları için ihale yapılacağını duyurdu. Başkan Akın, bölgelerdeki altyapı ve üstyapı sorunlarının giderileceğini belirtti.

29.01.2025 14:51  Güncelleme: 14:53
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ile birlikte, Fen İşleri Şantiyesi'nde mesaiye başladı. Başkan Akın; şantiye ziyaretinin ardından Fen İşleri ekipleriyle birlikte Atatürk, Mustafa Kemal ve İstasyonaltı Mahallelerinde saha incelemesinde bulundu ve yol yenileme çalışmaları için ihale yapılacağının bilgisini paylaştı.

Turgutlu'da ekiplerin sürdürdüğü çalışmaları sık sık yerinde inceleyen ve her zaman halkla iç içe olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gün boyunca incelemelerini gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, güne Fen İşleri Şantiyesinde mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek başladı. Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'un da katıldığı ziyarette, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı. Şantiye ziyaretinin ardından Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve Fen İşleri ekipleri; Atatürk, Mustafa Kemal ve İstasyonaltı Mahallelerinde saha incelemelerinde bulundu. Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Akın, bölgelerde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu ve Fen İşleri Müdürlüğünce; Atatürk ve Mustafa Kemal Mahallelerinde internet, doğalgaz, elektrik, su vb. altyapı çalışmaları sonucunda bozulan sokakların tamamında yenileme çalışmaları için ihale yapılacağının bilgisini paylaştı. Söz konusu ihalenin sonuçlanmasının ardından başlayacak yol yenileme çalışmaları kapsamında mahalleler yeni ve modern bir görünüme kavuşacak.

"Turgutlu'muzun her noktasına eşit hizmet götürmeyi hedefliyoruz"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Çetin Akın, "Bugün, Fen İşleri Şantiyemizde mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek, yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Akabinde, Atatürk, Mustafa Kemal ve İstasyonaltı Mahallelerimizi ziyaret ettik. Buradaki altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledik. Mahalle muhtarlarımızla buluşarak, taleplerini ve önerilerini dinledik. Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin uzun zamandır yaşamış oldukları yol sorunlarıyla ilgili olarak planlamalarımızı yaptık ve gerekli adımları attık. Yapacağımız ihalenin hemen ardından mahallelerin sınırları içerisindeki ihtiyaç duyulan tüm sokaklarda yenileme çalışmalarına başlayacağız. Kapsamlı bir şekilde gerçekleştireceğimiz söz konusu çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayıp mahalle sakinlerimizin sorunlarını ortadan kaldıracağız. Ekibimizle birlikte Turgutlu'muzun her noktasına eşit hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda mahallelerimizde büyük bir değişim ve dönüşüm sağlıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çetin Akın, Politika, Turgutlu, Belediye, Yaşam, Son Dakika

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