Turhal Belediye Başkanı Ural, Aşevinden Destek Alan Vatandaşlarla Piknikte Buluştu

Politika

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, aşevinden destek alan vatandaşlarla düzenlenen piknikte bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Tokat'ın Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, aşevinden destek alan vatandaşlarla Varvara piknik alanında düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Mangalın yakıldığı, canlı müzik eşliğinde keyifli anların yaşandığı programda, belediye personeli vatandaşların sorunlarını dinledi.

"Gayemiz imkanlar dahilinde herkese hizmet etmek"

Aşevinden yardım alan vatandaşlara bir değişiklik olması amacıyla bu piknik programını düzenlediklerini belirten Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, "Turhal'da aşevinden yardım alıp da sosyal hayata katılmak isteyen hemşerilerimizi burada ağırlamak istedik. Ayrıca belediye ekibimizin de burada olmasını istedim, çünkü hizmet ettiğimiz insanların sıkıntılarının farkında olmamız önemli. Programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyelerine teşekkür ederim. Halkın içinde olmadığımız sürece onların sorunlarına çözüm bulamayız. Amacımız, imkanlarımız dahilinde herkese hizmet etmek. Bugün burada vatandaşlarımızın taleplerini not aldık, elimizden geldiğince bu talepleri yerine getireceğiz" dedi.

Etkinlikte, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar keyifli bir gün geçirirken, belediye ekibi de vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yakından dinleme fırsatı buldu. - TOKAT