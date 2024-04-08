Turhal Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Turhal Belediye meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ın başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Ural, seçimlerin ardından siyasi görüşlerin geride kaldığını söyleyerek, "Amacımız Turhal'a hizmet edebilmek. Bu şehri birliğimiz yönetecek. Bizim bu kurum bu meclis çatısı altında sen ben anlayışını bir kenara bırakarak tek bir vücut halinde Turhal için çalışacağımıza olan inancım tam" dedi.
Turhal Belediye meclisi ilk toplantısını yaptı. 2024-2029 dönemi için yapılan seçimler sonrasında göreve gelen Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve belediye meclisi üyeleri ilk toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. 13'ü Cumhuriyet Halk Partisi, 6'sı Ak Parti ve 6'sı da Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere belediye başkanı dahil 26 üyeden oluşan mecliste, meclis Belediye Başkanı Ural'ın başkanlığında 17 gündem maddesini ele aldı. Toplantı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Turhal Belediye Meclisinde ele alınan gündem maddeleri arasında; meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, yeni dönemin her bir meclis üyesine ve Turhal'a hayırlı olması temenni etti.
"Hepimizin tek amacı şehrimize hizmet sunmak"
Tek amaçlarının şehre hizmet sunmak olduğunu söyleyen Başkan Ural, "Hepimizin tek amacı şehrimize hizmet sunmak. Meclisimizde yer alan 3 partimize mensup meclis üyelerimiz var. Bizim için önemli olanın siyasi görüşümüzün haricinde tümüyle şehrimize hizmet eden bir fikir içinde olacağımız inancındayım. Amacımız şehrimize en iyi hizmet ile vatandaşımızın memnuniyetini sağlayabilmek" dedi.
Meclisin uyumunun çok önemli olduğuna değinen Başkan Ural, "Bu çatı altında artık siyasi görüşlerimizi şehrimize hizmet edebilmek için dışarda bırakıyoruz. Bu meclisimizin ve hizmetlerimizin kalitesi ve sürdürülebilirliği için çok önemli. Bizler hepimiz tüm partilerimizin üyeleri bu şehrin insanlarıyız. Hepimiz birbirimizi biliriz. Bu şehir için tam bir koordinasyon içerisinde çalışacağız. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 17 gündem maddesi görüşüldü ve sonuçlandırıldı. - TOKAT
Son Dakika › Politika › Turhal Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oluşan Belediye Meclisinin ilk toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı, Belediye Encümeni ve diğer komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Başkan Tekin, yeni dönemde ilçeye en iyi hizmetleri sunacaklarını belirtti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı operasyonunda bir minibüste tespit edilen 26 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 2 organizatör tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti. Ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
İnsan hakları kuruluşları, Türkiye ile AB arasında imzalanan Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması nedeniyle Hollanda devleti aleyhine dava açtı. Dava dilekçesinde, anlaşma nedeniyle sığınmacıların Yunan adalarındaki kamplarda korkunç koşullar altında mahsur kaldığı savunuldu. Hollanda hükümeti ise sorumluluk kabul etmediğini açıklamıştı. Dava, Uluslararası Af Örgütü, Tekne Mültecileri Vakfı ve Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü tarafından açıldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, Nizip ilçesinde faaliyet gösteren 3 şüpheli şahsın ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 18 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.H. ve H.M. tutuklanırken, İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şişli Belediye Meclisi'nin yeni dönem ilk toplantısı yapıldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli'de herkesi kucaklayarak eşit şekilde hizmet edeceklerini kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?