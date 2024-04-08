Turhal Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Turhal Belediye meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ın başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Ural, seçimlerin ardından siyasi görüşlerin geride kaldığını söyleyerek, "Amacımız Turhal'a hizmet edebilmek. Bu şehri birliğimiz yönetecek. Bizim bu kurum bu meclis çatısı altında sen ben anlayışını bir kenara bırakarak tek bir vücut halinde Turhal için çalışacağımıza olan inancım tam" dedi.

Turhal Belediye meclisi ilk toplantısını yaptı. 2024-2029 dönemi için yapılan seçimler sonrasında göreve gelen Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural ve belediye meclisi üyeleri ilk toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. 13'ü Cumhuriyet Halk Partisi, 6'sı Ak Parti ve 6'sı da Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere belediye başkanı dahil 26 üyeden oluşan mecliste, meclis Belediye Başkanı Ural'ın başkanlığında 17 gündem maddesini ele aldı. Toplantı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Turhal Belediye Meclisinde ele alınan gündem maddeleri arasında; meclis başkan vekilleri, meclis katipleri, encümen üyeleri ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, yeni dönemin her bir meclis üyesine ve Turhal'a hayırlı olması temenni etti.

"Hepimizin tek amacı şehrimize hizmet sunmak"

Tek amaçlarının şehre hizmet sunmak olduğunu söyleyen Başkan Ural, "Hepimizin tek amacı şehrimize hizmet sunmak. Meclisimizde yer alan 3 partimize mensup meclis üyelerimiz var. Bizim için önemli olanın siyasi görüşümüzün haricinde tümüyle şehrimize hizmet eden bir fikir içinde olacağımız inancındayım. Amacımız şehrimize en iyi hizmet ile vatandaşımızın memnuniyetini sağlayabilmek" dedi.

Meclisin uyumunun çok önemli olduğuna değinen Başkan Ural, "Bu çatı altında artık siyasi görüşlerimizi şehrimize hizmet edebilmek için dışarda bırakıyoruz. Bu meclisimizin ve hizmetlerimizin kalitesi ve sürdürülebilirliği için çok önemli. Bizler hepimiz tüm partilerimizin üyeleri bu şehrin insanlarıyız. Hepimiz birbirimizi biliriz. Bu şehir için tam bir koordinasyon içerisinde çalışacağız. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 17 gündem maddesi görüşüldü ve sonuçlandırıldı. - TOKAT