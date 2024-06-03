Turhal Belediyesi Taş Kırma Tesisi Sezon Açılışını Kurban Kesimiyle Yaptı - Son Dakika
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Politika

Turhal Belediyesi Taş Kırma Tesisi Sezon Açılışını Kurban Kesimiyle Yaptı

Turhal Belediyesi Taş Kırma Tesisi Sezon Açılışını Kurban Kesimiyle Yaptı

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, belediyeye ait taş kırma eleme tesisinin sezon açılışını kurban kesimiyle gerçekleştirdi. Tesis, belediye hizmetlerinde kullanılan malzemelerin üretildiği önemli bir merkezdir.

03.06.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
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Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, belediyeye ait taş kırma eleme tesisinin sezon açılışını kurban kesimiyle gerçekleştirdi.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, belediyeye ait taş kırma eleme tesisinin sezon açılışını kurban kesimi ile gerçekleştirdi. Belediye hizmetlerinde kullanılan parke, bordür taşları ve asfalt altyapısında kullanılan taşların öğütüldüğü bu önemli merkez, yeni sezona hazır hale getirildi.

Başkan Ural, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Belediyemizin gerçekleştirdiği faaliyetlerde kullandığımız parke taşı, bordür ve asfalt gibi önemli malzemeleri kendi bünyemizde ürettiğimiz bu tesisteyiz. Her sene olduğu gibi bu yıl da tesisimizin sezon açılışını geleneğe uygun olarak kurban keserek yapıyoruz. Allah kurbanımızı kabul etsin. Şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

Tesisin sezon açılış töreninin ardından Başkan Ural, ilçe genelindeki su depolarının kontrol merkezini ziyaret etti. Bu ziyarette su depolarının durumu ve işleyişi hakkında bilgi alan Ural, ardından Zile yolunda bulunan açık yüzme havuzunu inceleyerek burada yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ın katılımıyla gerçekleştirilen bu ziyaretler, ilçenin altyapı ve sosyal tesislerine verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Ural, belediyenin çeşitli birimlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turhal Belediyesi Taş Kırma Tesisi Sezon Açılışını Kurban Kesimiyle Yaptı - Son Dakika

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