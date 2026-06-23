Türk-Arnavut İşbirliği Gelişiyor

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Bledar Çuçi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Tipioğlu, Meclis'teki görüşmede, iki ülkenin güçlü işbirliğinin birçok alanda derinleşmesi için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi.

Arnavutluk ile karşılıklı yapılan ziyaretlere değinen Tipioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Arnavutluk'un Avrupa Birliği sürecini yakından takip ediyoruz. Avrupa Birliği'nin bu sürece stratejik açıdan yaklaşması ve beklentileri karşılamak için yapıcı bir tutum içinde olması gerekmektedir." dedi.

Özellikle adli suçlarla ilgili iade talepleri konusunda işbirliğinin olumlu bir şekilde devam ettiğini belirten Tipioğlu, "Arnavutluk tarafından ülkemizce aranan kripto para dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'in iadesi ve Türkiye tarafından Dritan Rexhepi'nin de iadesi bu alandaki işbirliğimizin iki güzel örneğidir. Arnavutluk'ta gözaltına alınan ve ülkemizde dolandırıcılık suçlamasıyla aranan Mehmet Balaban'ın iade işlemlerinin bu ay içerisinde tamamlanarak ülkemize iadesinin gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasında, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini önemsediklerini söyleyen Tipioğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, FETÖ'nün ülkemize karşı gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, örgütün halen bazı ülkelerdeki yapılanmalarını sürdürme gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak, dost, müttefik ve stratejik ortak ülkelerden beklentimiz bu yapının oluşturduğu tehdidin doğru değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin kararlılıkla hayata geçirilmesidir. FETÖ'nün Arnavutluk'taki varlığı ikili gündemimizde uzun süredir çözülmeyi bekleyen önemli bir konudur. Dost ve stratejik ortağımız Arnavut yetkililerden, FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarını kapatmak için somut adımlar atmasını bekliyoruz.

Örneğin Beder, Epoka ve Western Balkans üniversiteleri, Turgut Özal Koleji Okulları, Smile Anaokulu, Tiran ve Elbasan'daki iki medrese FETÖ bağlantılı eğitim kurumları olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ayrıca FETÖ bağlantılı şahıslara yönelik iade taleplerimizin onaylanmasını talep ediyoruz. FETÖ üyelerinden biri olan ve 1 Mayıs'ta mahkeme kararıyla tutuklanan İbrahim Karaoğlu'nun 12 Haziran'da serbest bırakıldığını ve hakkında yurt dışı yasağı getirildiğini not ettik. Adı geçen hakkında resmi kararlardan yenilediğimiz iade talebimizin olumlu yanıtlanacağını dost ve stratejik ortağımız Arnavutluk'tan umuyoruz."

Arnavutluk Parlamentosu İçişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Çuçi de gerçekleştirdikleri ziyaretlerin önemine vurgu yaparak, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilere değindi.