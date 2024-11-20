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Politika

Türk Çiftçisi Zor Durumda

Haydar Altıntaş, ithalata dayalı tarım politikalarının çiftçiyi zorladığını vurguladı.

20.11.2024 17:48
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Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, ithalata dayalı tarım politikalarının Türk çiftçisini zorladığını ifade etti.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında pamuk fiyatının giderek düştüğünü ve kütlü pamuğun kilogram fiyatının 22 lira, pamuk çekirdeğinin kilogramının 10 lira olduğunu söyledi.

4 yıl önce 27 liradan satılan kütlü pamuğun alıcı bulmakta zorlandığını belirten Altıntaş, tarım girdilerinin bu dönemde yüzde 100 ila 300 oranında arttığını bildirdi.

Son 1 yılda maliyetlerin yüzde 60 arttığını ve bu artışa rağmen alım fiyatlarının aynı kaldığını ya da düştüğünü dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Bu, çiftçiye 'sen tarlanı sat, üretimden vazgeç, şehre göç, oralarda halin nice ise onu gör' demekten başka bir ifade ortaya koymamaktadır. Çiftçi zarar ediyor. Bu sene pamuk üreticileri, yaşadığı zorluk ve ekonomik baskılar nedeniyle çok daha feci durumlarla karşı karşıya kalacaktır. İthalata dayalı tarım politikaları Türk çiftçisini perişan etmektedir. Bu politikada ısrar ettiğiniz sürece bindiğiniz dalı kesmekten, Türkiye'de birtakım sıkıntıları körükleyerek arttırmaktan başka bir şey yapmazsınız."

"Kuş gribi önlenmezse, yumurta ve tavuk eti fiyatları artacak"

Türkiye'nin kendi kendine ürettiği bütün gübre fabrikalarını sattığını ve gübre tüketicisinin çok ciddi sıkıntıda olduğunu belirten Altıntaş, Konya, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar gibi illerdeki tavuk kümeslerinin ciddi bir kuş gribi salgını ile mücadele ettiğini söyledi.

Altıntaş, "Kuş gribi Türkiye'nin üretim merkezlerine daha fazla yayılmadan önlenemezse, yumurta ve tavuk eti fiyatları da çığ gibi artacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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