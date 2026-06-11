Türk Kızılay 158 Yaşında - Son Dakika
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Türk Kızılay 158 Yaşında

11.06.2026 12:51
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Türk Kızılay'ın 158. yılını kutladı ve teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Kızılayın kuruluşunun 158. yıl dönümünü tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Kızılay, milletimizin merhamet ve dayanışma anlayışını nesiller boyunca yaşatan en köklü kurumlarımızdan biridir. Savaşta, afette ve ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında duran Türk Kızılay, yalnızca yardım ulaştıran bir kuruluş değil, aynı zamanda aziz milletimizin vicdanını temsil eden büyük bir iyilik hareketidir. Hilal-i Ahmer'den günümüze uzanan bu köklü mirasın yaşatılmasında emeği bulunan tüm gönüllülere, çalışanlara ve hayırseverlere teşekkür ediyor, Türk Kızılayın kuruluşunun 158. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Kızılay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Kızılay 158 Yaşında - Son Dakika

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