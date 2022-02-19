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Türk Kızılay Ünye Şubesi'nde Özdemir dönemi - Son Dakika

Türk Kızılay Ünye Şubesi'nde Özdemir dönemi

19.02.2022 20:19
Türk Kızılay Ünye Şubesi'nde Özdemir dönemi

Türk Kızılay Ünye Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Halit Özdemir, başkan seçildi.

Türk Kızılay Ünye Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Halit Özdemir, başkan seçildi.

Türk Kızılay Ünye Şubesi Olağan Genel Kurulu Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Genel kurulun divan başkanlığını Osman Sarıkahraman yaptı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Türk Kızılay Ünye Şube Başkanı İsmet Küçükoğlu, "3 yıldır severek görev yaptım. Kızılay'da olduğum sürece yapılan hizmetlerden büyük onur duydum. Böyle bir kurumda çalıştığım için ekibime, basın mensuplarına, bağış yapan herkese yönetim kuruluma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde Halit Özdemir tek aday oldu. Yapılan oylama sonucunda Halit Özdemir başkan seçildi.

Kızılay Ünye Şubesi'nin yeni Başkanı Halit Özdemir yaptığı konuşmasında, bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden dolayı eski başkan İsmet Küçükoğlu ve ekibine teşekkür etti. Başkan Özdemir, "Kızılay'da çalışmak gönüllülük gerektiriyor. Bu süreç başladığından bu yana gönül rızasını alarak başkanlığa geldim. Başlayacağım bu yeni görevde, kan bağışının önemine değinmek ve verdiğimiz bir ünite kanın kaç can kurtaracağını bilerek ve farkında olarak bu hizmeti yapmak vazifemiz olacaktır. Aldığımız bayrağı bir adım daha ileriye götürmek için çalışacağız" diye konuştu.

Halit Özdemir'in yönetim kurulunda olan isimler şunlar:

Hasan Tavlı, Yahya Karaoğlan, Erkan Çam, Zeynep Odabaşı, Zeynep Yazıcı ve Hatice Ocak. - ORDU

Türk Kızılay Ünye Şubesi'nde Özdemir dönemi
Türk Kızılay Ünye Şubesi'nde Özdemir dönemi
Türk Kızılay Ünye Şubesi'nde Özdemir dönemi

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Halit Özdemir, Kızılay, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türk Kızılay Ünye Şubesi'nde Özdemir dönemi - Son Dakika


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