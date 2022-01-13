Türk Yahudi toplumunun onursal başkanı Pinto'nun vefatı nedeniyle taziye mesajları - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da vefat eden Türk Yahudi Toplumunun Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Fahrettin Altun mesajında, "Bir arada yaşarken birlik olmuş kadim kültürlerin insanlarıyız. Bugün güzel insanlardan birinin, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve Türk Yahudi Toplumuna başsağlığı dilerim." ifadesine yer verdi.

Kalın ise Bensiyon Pinto'nun vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, ailesine, sevenlerine ve Yahudi cemaatine başsağlığı diledi.

Ömer Çelik de Twitter'daki mesajında, Bensiyon Pinto'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Zor zamanlarda Türkiye'nin doğru anlaşılması için çok değerli gayretleri olduğuna şahidiz. Değerli ailesine, sevenlerine ve Yahudi cemaatine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.