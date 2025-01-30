Türk Yargısı Bağımsızlığını Vurguladı - Son Dakika
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Politika

Türk Yargısı Bağımsızlığını Vurguladı

Adalet Bakanı Tunç, yargının bağımsızlığını ve 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz hesap sorduğunu belirtti.

30.01.2025 15:08
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türk yargısı, 12 Eylül'ün karanlığına da, 28 Şubat'ın zorbalığına da, 15 Temmuz'un ihanetine de hesap sormuştur. Bugün, yargı; vesayetin emir eri değil, hukukun savunucusudur" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kura Töreni'nde konuştu. Bakan Tunç, atamaları gerçekleştirilen hakim ve savcılara görev yerlerinde başarılar diledi.

"Bin 75 hakim ve savcımızın kurayla atamalarını gerçekleştireceğiz"

Bakan Tunç, mesleğe kabul edilen genç hakim ve savcıları tebrik ederek, "İki yıl süren adaylık eğitimlerini tamamlayan; 27'inci adli yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, Avukatlık mesleğinden geçen 13'üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ve 17'inci idari yargı döneminden 90 hakim olmak üzere toplam bin 75 hakim ve savcımızın kurayla atamalarını gerçekleştireceğiz. Şimdiden görev yerlerinizin hakkınızda hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bin hakim-savcı yardımcısının da alım süreci devam ediyor"

Yargıda insan kaynağının hem nicelik hem de nitelik açısından güçlendirildiği kaydeden Bakan Tunç, "Son iki yılda 3 bin 369 hakim-savcımız yargı teşkilatımıza katılarak, Böylece; 2002 yılında 9 bin 349 olan hakim-savcı sayımız, 25 bin 695'e yükselmiştir. Ayrıca bin 554 hakim-savcı adayımız ve bin 75 hakim savcı yardımcımız da eğitimlerine devam ediyor. Bin hakim-savcı yardımcısının da alım süreci devam ediyor" diye konuştu.

"Çalışmalarımızı Gazi Meclisimizin takdirlerine sunuyoruz"

Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Türkiye Yüzyılının ilk Yargı Reformu Strateji Belgesini geçtiğimiz hafta bu salonda, milletin evinde milletimizle paylaşmıştınız.

Adalet Bakanlığı olarak, belgede yer alan 264 faaliyetimizi, yol haritamız olan eylem planlarımız doğrultusunda hayata geçirmeye başladık. Öncelikle Ceza Adaletinin Etkinliğinin artırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda düzenlemeleri içeren çalışmalarımızı Gazi Meclisimizin takdirlerine sunuyoruz."

"Türk yargısı 28 Şubat'ın zorbalığına, 15 Temmuz'un ihanetine hesap sormuştur"

Türkiye'de bağımsız ve tarafsız yargının güçlendirildiğini ifade eden Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte darbecilerin safında duran yargı mensuplarının gölgesi altında ezilmeye çalışılan adalet teşkilatı, prangalarından kurtularak bugün Milli İradenin yanında yer almaktadır. Türk yargısı, 12 Eylül'ün karanlığına da, 28 Şubat'ın zorbalığına da, 15 Temmuz'un ihanetine de hesap sormuştur. Bugün, yargı; vesayetin emir eri değil, hukukun savunucusudur. Milletin hakkını, hukukunu koruyan bu adalet anlayışı, vesayet sevdalılarını rahatsız ediyorsa, bu, adaletin doğru yerde durduğunun en büyük ispatıdır. Bu nedenle, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına ve yargı mensuplarının onurlu mücadelesine sahip çıktık, sahip çıkmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türk Yargısı Bağımsızlığını Vurguladı - Son Dakika

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