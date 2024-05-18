Sinop'un Türkeli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Bahattin Yıldız yeni başkan seçildi - Son Dakika
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Politika

Sinop'un Türkeli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Bahattin Yıldız yeni başkan seçildi

Sinop\'un Türkeli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu\'nda Bahattin Yıldız yeni başkan seçildi

Sinop'un Türkeli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle seçime giren Bahattin Yıldız, derneğin yeni başkanı oldu. Yapılan seçimde Yıldız, Türkeli Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı olarak göreve başladı.

18.05.2024 13:20
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Sinop'un Türkeli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle seçime giren Bahattin Yıldız, derneğin yeni başkanı oldu.

2017 yılında faaliyete başlayan Türkeli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Dernek merkezinde yapılan olağan genel kurulunda gündem maddelerinin görüşülüp, oylanmasının ardından seçim gündemine geçildi. Dernek Başkanlığı seçiminde Gündoğdu Köyü Muhtarı Bahattin Yıldız aday gösterildi.

Muhtar Yıldız, yapılan seçimde derneğin yeni başkanı seçildi. Türkeli Muhtarlar Derneği'nin yeni başkanı Bahattin Yıldız yaptığı açıklamada, "Derneğimizin kurulduğu günden bu yana başkanlık, başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Derneğimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız" dedi.

Başkan Bahattin Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayri Gürleyen, Turgay Çelik, Ayşe Tan ve Şükrü Demir. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sinop'un Türkeli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Bahattin Yıldız yeni başkan seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un Türkeli Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Bahattin Yıldız yeni başkan seçildi - Son Dakika
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