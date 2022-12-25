Türkiye, Erdoğan'ın rakibini merak ediyor! İşte muhalefetin adayını konuşacağı ilk toplantı tarihi - Son Dakika
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Türkiye, Erdoğan'ın rakibini merak ediyor! İşte muhalefetin adayını konuşacağı ilk toplantı tarihi

25.12.2022 09:27
Türkiye, Erdoğan'ın rakibini merak ediyor! İşte muhalefetin adayını konuşacağı ilk toplantı tarihi

Türkiye, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına hangi ismin aday olarak çıkacağını merak ediyor. Ortak aday çıkarması beklenen muhalefet de yavaş yavaş aday belirleme çalışmalarına başlıyor. 6'lı masanın 5 Ocak'taki toplantıdan itibaren yavaş yavaş isimleri değerlendirmeye başlaması bekleniyor.

2023 seçimlerine artık sayılı günler kala muhalefet partilerinden oluşan 6'lı masanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına kime çıkaracağı merak ediliyor. Kulislerde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adı sık bir şekilde dillendirilmeye başlarken, başka bir sürpriz olup olmayacağı da vatandaşların konuştuğu konular arasında. Türkiye'nin merakla beklediği aday belirleme sürecine ilişkin ise yeni gelişmeler yaşandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"5 OCAK'TAN İTİBAREN ADAY BELİRLEME TAKVİMİ BELLİ OLACAK"

Kaya, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin de şöyle konuştu: "5 Ocak'ta yeni bir buluşma gerçekleşecek. Altılı Masa liderleri tekrar bir araya gelecek. Bunun neticesinde de artık yavaş yavaş Altılı Masa'nın ortak adayının kim olacağına dair süreç takvimi beli olacak. Biz bununla ilgili herhangi bir endişeye veya farklı bir düşünceye sahip değiliz. 6'lı masanın ilk turunun son toplantısını Saadet Partisi ev sahipliğinde biz gerçekleştirmiştik. Ve ilk defa o toplantıda Altılı Masa'nın ortak adayı 13. cumhurbaşkanı olacak ifadesi kullanılmıştı. Biz buna bütün liderler tarafından sahip çıkıldığını, bizden sonra yapılan Altılı Masa toplantılarında da aslında bu vurgunun güçlenerek devam ettiğini görüyoruz."

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SON DAKİKA: Türkiye, Erdoğan'ın rakibini merak ediyor! İşte muhalefetin adayını konuşacağı ilk toplantı tarihi - Son Dakika
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