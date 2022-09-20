Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...

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Türkiye'de 2023 seçimlerine artık 1 yıldan daha az bir süre kalmasıyla birlikte partilerin anketlerde kaç oranında oy aldığı da daha fazla merak edilmeye başlandı. Bu durumun farkında olan anket şirketleri ise anketlerini art arda yayınlıyor. Son olarak anket yayınlayan şirket Aksoy Araştırma Şirketi oldu.

CHP VE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK HAYLİ İLGİ ÇEKİYOR

Ankette CHP ile AK Parti arasındaki yüzde 0.6lık fark dikkat çekti. Ankette 1067 kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" soru su yöneltildi. Paylaşılan sonuçlarda kararsız seçmenler dağıtıldı ve tablo oluşturuldu.

AK PARTİ YİNE DE BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMADI

Buna göre katılan seçmenlerin yüzde 29,7'si tercihini AK Parti'den yana kullandı. CHP'yi tercih eden seçmenlerin oranı ise yüzde 29,1 oldu. CHP'yi 3. sırada yüzde 14,1 ile İYİ Parti takip etti. MHP'nin oy oranı anket kapsamında yüzde 7,6 olarak ortaya çıktı. DEVA Partisi yüzde 2,1 oranındaki seçmenin tercihi oldu. Saadet Partisi'ni ankete katılan seçmenlerin yüzde 1,1'i tercih etti. Gelecek Partisi yüzde 1 oy oranında yer aldı.

İşte anket tablosu: