Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop , sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93 ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te toplantıya çağırıyor. - ANKARA

Şentop: 'Lozan'ın Yıl Dönümünde, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Zaferin Bütün Kahramanlarını Saygı ve Rahmetle Anıyorum'

Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

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