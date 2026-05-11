Türkiye-Cezayir İlişkileri Güçleniyor

11.05.2026 13:36
Oktay, Türkiye ve Cezayir arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yaptı, hedef 10 milyar dolar.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Cezayir-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri ve beraberindeki heyetle görüştü.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede konuşan Oktay, bu ziyareti Afrika ve Türkiye arasındaki sarsılmaz bağların kuvvetlendirilmesi açısından çok önemli bulduklarını belirterek, söz konusu dostluğun ekonomik ilişkilere yansımasının önemine dikkati çekti.

Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolarlık bir hedefinin olduğunu anımsatarak, bu hedefi geride bırakmaları gerektiğini ifade etti. Fuat Oktay, bin 500 Türk firmasının Cezayir'de aktif bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye ve Cezayir'in turizm ve tarım alanındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Sulanabilir alanın yanında çöl tarımı olarak ifade edilen alanda da işbirliği yapılabileceğini anlatan Oktay, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde beşeri sermayenin arttırılmasının önemine işaret etti.

Guesri de iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin temelini iki ülke cumhurbaşkanlarının attığını anımsatarak, kendilerinin de halklarının sesi olarak bir araya geldiklerini söyledi. Guesri, siyasi ve ekonomik ilişkilerin her geçen gün geliştiğini aktararak, turizm konusunda Türkiye'nin büyük bir sıçrama kaydettiğini, Türkiye'nin bu konuda birçok Cezayirli için destinasyon olduğunu belirtti.

Messaoud Guesri, iki ülke arasındaki yatırımların daha fazla artması ve stratejik bir boyut kazanması için parlamenterler olarak her zaman çalışacaklarını dile getirdi.

Guesri ve beraberindeki heyet, ayrıca Türkiye-Cezayir Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile beraberindeki heyeti de ziyaret etti.

Özel, iki ülke arasında birçok anlaşma imzalandığını belirterek, "İmzalanan anlaşmalarla Türkiye ile Cezayir arasında ulaştırmadan ticarete, sanayiden medyaya, yatırımlardan afet yönetimine kadar birçok alanda işbirliği yapılmıştır. Bu çerçevede ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine en kısa sürede ulaştırabilmek amacıyla ilgili kurumlarımızı ve özel sektörümüzü teşvik etmeye devam edeceğiz." dedi.

Abdulkadir Özel, Cezayir ile Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü destekleyicileri olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

