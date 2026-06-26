Fidan: Venezuela'nın Yanındayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Venezuela'da yaşanan depremlere ilişkin, " Türkiye, bu trajik zamanda Venezuela'nın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda her türlü yardımın yapılması için gerekli talimatı vermiştir. İlgili kurumlarımız gerekli hazırlıklarını yapıp Venezuela'ya hareket etmiştir" dedi. - OTTAWA